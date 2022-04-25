Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

25 апреля, 18:07

Французский либеро «Зенита» рассказал, что ему нравится жить в Санкт-Петербурге

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Золотой медалист Олимпиады в Токио, французский волейболист Женя Гребенников, в 2021 году перебравшийся в Россию и теперь выступающий за питерский «Зенит», поделился впечатлениями от местного климата.

«Сейчас приятнее стало гулять на улице — не так холодно. Да, во Франции тепло, но и у нас есть холодный ветер. Скучаю по друзьям, семье, городу, но это моя работа. Рад быть здесь.

Мне нравится гулять. Когда жил в Италии, Франции, всегда ходил по магазинам, по барам, шопингом занимался. А здесь так много магазинов. Да и Невский проспект очень красивый.

Во Франции лишь другая температура. Жизнь спортсмена такая же, ничего не изменилось. Просто куртку и шапку купил. И все», — сказал спортсмен «Чемпионату».

Источник: https://www.championat.com/news/1.html?utm_source=button&utm_medium=news
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
Женя Гребенников
2
0
Читайте также
Что важно знать перед походом на шашлыки
Сашу Трусову уже неделю унижают за желание сделать пятерной прыжок. Она хочет войти в историю, а над ней смеются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Уралочка-НТМК» и «Локомотив» выиграли первые полуфинальные матчи женской суперлиги
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости