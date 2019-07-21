ФИВБ не получала жалоб от польской федерации на сообщение Спиридонова

Международная федерация волейбола (ФИВБ) на данный момент не получала никаких жалоб от Федерации волейбола Польши (PZPS) с просьбой наказать доигровщика уфимского "Урала" Алексея Спиридонова. Последний ранее оставил оскорбительное сообщение в Twitter в адрес поляка Кароля Клоса, сообщили РИА Новости в пресс-службе FIVB.

- ФИВБ в курсе дела, но мы не получали никаких официальных жалоб на сообщение господина Спиридонова, - приводит РИА Новости сообщение пресс-служба организации. -Если жалоба будет подана, ФИВБ тщательно рассмотрит ее и представленные доказательства, прежде чем определять следующие шаги.

В четверг PZPS заявила, что обратилась в ФИВБ и Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) с просьбой применить дисциплинарное взыскание к Спиридонову за сообщение в Twitter. Россиянин прокомментировал оскорбительной фразой пост игрока сборной Польши Кароля Клоса, но потом это сообщение он удалил.