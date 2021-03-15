«Финал шести» мужского чемпионата России пройдет в Москве

«Финал шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд пройдет в Москве. Соревнования среди женских команд на данной стадии примет Казань, сообщает 15 марта сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Мужской «Финал шести» пройдет в Москве с 4 по 10 апреля, а Казань примет женский турнир с 28 марта по 3 апреля.

Жеребьевка подгрупп женского и мужского «Финала шести» состоится во вторник, 16 марта.