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«Финал шести» мужского чемпионата России пройдет в Москве

14:57

«Финал шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд пройдет в Москве. Соревнования среди женских команд на данной стадии примет Казань, сообщает 15 марта сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Мужской «Финал шести» пройдет в Москве с 4 по 10 апреля, а Казань примет женский турнир с 28 марта по 3 апреля.

Жеребьевка подгрупп женского и мужского «Финала шести» состоится во вторник, 16 марта.

Дополнительная информация:

https://www.volley.ru/news/55/p1/23519/

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