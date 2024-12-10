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Сегодня, 13:03

Финал Кубка России по волейболу среди мужчин пройдет в Москве

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Финальный матч розыгрыша Кубка России среди мужских команд состоится в Москве, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Встреча пройдет на площадке волейбольной арены «Динамо» 28 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени. В решающей игре сыграют «Динамо», которое на стадии полуфинала обыграло «Кузбасс» (3:0, 3:0), и казанский «Зенит», выбивший «Локомотив» (3:0, 3:1).

Действующим обладателем трофея является «Зенит».

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
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