Казанский «Зенит» уступил «Факелу» и потерпел первое поражение в сезоне

Волейболисты казанского «Зенита» проиграли «Факелу» в матче 12-го тура чемпионата России — 1:3.

Казанцы потерпели первое поражение в сезоне. После 11 матчей команда лидирует в турнирной таблице. «Факел» (5 побед при 7 поражениях) идет девятым.

В другом матче дня «Нова» обыграла «Нефтяник» со счетом 3:1.

Чемпионат России. Мужчины

12-й тур

Факел (Новый Уренгой) — Зенит-Казань (Казань) — 3:1 (20:25, 26:24, 25:23, 25:20)

Нефтяник (Оренбург) — Нова (Новокуйбышевск) — 1:3 (25:23, 25:27, 22:25, 21:25)

16 ноября.