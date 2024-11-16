Волейбол
Россия
Новости
PARI Суперлига (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Кубок России (мужчины) Кубок России (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 20:40

Казанский «Зенит» уступил «Факелу» и потерпел первое поражение в сезоне

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Волейболисты казанского «Зенита» проиграли «Факелу» в матче 12-го тура чемпионата России — 1:3.

Казанцы потерпели первое поражение в сезоне. После 11 матчей команда лидирует в турнирной таблице. «Факел» (5 побед при 7 поражениях) идет девятым.

В другом матче дня «Нова» обыграла «Нефтяник» со счетом 3:1.

Чемпионат России. Мужчины

12-й тур

Факел (Новый Уренгой) — Зенит-Казань (Казань) — 3:1 (20:25, 26:24, 25:23, 25:20)

Нефтяник (Оренбург) — Нова (Новокуйбышевск) — 1:3 (25:23, 25:27, 22:25, 21:25)

16 ноября.

Волейбол
ВК Зенит (Казань)
Читайте также
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
Ничушкин — об отстранении: «Надеюсь, это больше никогда не повторится»
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ при попытках форсировать Днепр
Игнатова возмутилась поведением экс-солистки «#2Маши» на шоу Медведевой
Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 205
Популярное видео
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вольвич — о переходе в зарубежный клуб: «Периодически подобные мысли посещают»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости