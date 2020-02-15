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«Факел» уступил московскому «Динамо»

20:35
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В матче 18-го тура мужской суперлиги «Факел» принимал московское «Динамо». Гости взяли верх в трех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

18-й тур

Факел (Новый Уренгой) — Динамо М (Москва) — 0:3 (22:25, 19:25, 19:25)

15 февраля.

НОВА (Новокуйбышевск) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (15:25, 16:25, 23:25)

15 февраля.

АСК (Нижний Новгород) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:2 (25:17, 25:21, 22:25, 22:25, 15:13)

15 февраля.

Урал (Уфа) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:20, 21:25, 25:27, 22:25)

15 февраля.

Кузбасс (Кемерово) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:0 (25:23, 25:18, 25:20)

15 февраля.

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Енисей (Красноярск) — 0:3 (24:26, 20:25, 19:25)

15 февраля.

Дополнительная информация:

http://volleyball.sport-express.ru/men/russia/2019-2020/

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