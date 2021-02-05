«Факел» уступил «Кузбассу» на своей площадке
19:45
«Кузбасс» обыграл «Факел» в матче 21-го тура мужской суперлиги Париматч. Команда из Кемерово одержала победу в пяти сетах — 3:2.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
21-й тур
Локомотив Н (Новосибирск) — Белогорье (Белгород) — 3:0 (25:18, 25:16, 25:16)
5 февраля.
Факел (Новый Уренгой) — Кузбасс (Кемерово) — 2:3 (25:17, 23:25, 17:25, 25:18, 18:20)
5 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/
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