«Факел» победил «Югру-Самотлор»
19:33
В матче Париматч суперлиги среди мужских команд «Факел» играл с «Югрой-Самотлор». Команда из Нового Уренгоя взяла верх в четырех сетах.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
6-й тур
Енисей (Красноярск) — Урал (Уфа) — 0:3 (29:31, 23:25, 23:25)
21 октября.
Факел (Новый Уренгой) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:1 (24:26, 25:15, 25:17, 25:19)
21 октября.
12-й тур
Динамо М (Москва) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:0 (25:14, 25:19, 25:21)
21 октября.
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