«Факел» победил «Югру-Самотлор»

В матче Париматч суперлиги среди мужских команд «Факел» играл с «Югрой-Самотлор». Команда из Нового Уренгоя взяла верх в четырех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

6-й тур

Енисей (Красноярск) — Урал (Уфа) — 0:3 (29:31, 23:25, 23:25)

21 октября.

Факел (Новый Уренгой) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:1 (24:26, 25:15, 25:17, 25:19)

21 октября.

12-й тур

Динамо М (Москва) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:0 (25:14, 25:19, 25:21)

21 октября.