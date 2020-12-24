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«Факел» — АСК: прямая трансляция матча чемпионата России по волейболу

Возьмет ли АСК реванш? Фото vk.com/nn_volley
Возьмет ли АСК реванш? Фото vk.com/nn_volley

Сегодня, 24 декабря, в Серпухове состоится матч 16-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд между «Факелом» из Нового Уренгоя и АСК из Нижнего Новгорода. В Подмосковье находится база факельчан, поэтому игра состоится именно там.

Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. На этой странице будет доступна трансляция игры, предоставленная телеканалом «Старт». После игры на этой странице останется запись встречи.

Накануне команды уже провели между собой встречу в Серпухове, она закончилась победой номинальных хозяев площадки — 3:1

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