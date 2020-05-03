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«Если играть на топ-топ уровне, квартиру в Москве можно купить за сезон». Секреты от волейболистки сборной

19:10
Татьяна Кошелева. Фото Reuters
Татьяна Кошелева. Фото Reuters
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Чемпионка мира-2010 Татьяна Кошелева в прямом эфире Instagram с обозревателем «СЭ» Владимиром Ивановым рассказала, как быстро можно заработать на недвижимость в российской столице. По словам спортсменки, для этого достаточно два-три сезона.

— Сколько лет нужно играть на топ-уровне, чтобы можно было позволить квартиру в Москве?

— Смотря где.

— В пешей доступности от метро, но не в самом центре.

— Два-три года. Это если не на топ-уровне. А если на топ-топ уровне, выигрывая все — можно и за сезон.

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