Экс-волейболист Фомин раскритиковал Воронкова за расистское высказывание

Экс-игрок сборной России по волейболу Дмитрий Фомин выразил разочарование поведением главного тренера женского «Локомотива» из Калининградской области Андрея Воронкова.

«Ничего в этом хорошего нет. Что бы ни происходило, тренер не должен переходить определенные рамки, — сказал Фомин «Газете.Ru». — Все прекрасно понимают, к кому это относилось, там был только один темнокожий игрок. И даже со своими подопечными он не должен произносить таких слов — не только перед камерами, но даже на внутренних собраниях, когда никто не может подслушать. Это просто некрасиво.

Это нельзя списывать на эмоции. Слова другого не подобрал, что ли? Ерунда все это".

Вчера, 12 мая, «Локомотив» победил на тай-брейке «Уралочку» и защитил титул чемпионок России.

Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

«Уралочка» уже потребовала публичных извинений. За команду из Екатеринбурга выступает кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.