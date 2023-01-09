Два домашних матча «Белогорья» перенесены из Белгорода на площадки соперников

Два домашних матча клуба «Белогорье» в чемпионате России перенесены из Белгорода на площадки соперников, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Матч 19-го тура против «Нефтяника» пройдет в Туле 22 января. Игра 21-го тура против «Динамо» пройдет 2 февраля в Москве.

1 ноября исполком ВФВ принял решение о переносе домашних матчей «Белогорья» на площадки соперников до конца 2022 года.

В турнирной таблице клуб идет на шестом месте с 29 очками.