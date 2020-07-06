Доигровщик Титич стал игроком АСК

Новый контракт с АСК заключил Андрей Титич, сообщает сайт клуба.

В прошедшем сезоне он выступал за «Нову», став лидером атак новокуйбышевцев и одним из самых результативных игроков команды.

Доигровщик имеет опыт выступления в Лиге чемпионов со столичным «Динамо», участник финалов Кубка России и многократный призер Кубка Сибири и Дальнего Востока. Лучшим достижением в чемпионате страны для него стало шестое место с «Факелом» из Нового Уренгоя.