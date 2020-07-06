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Доигровщик Титич стал игроком АСК

6 июля 2020, 16:09

Новый контракт с АСК заключил Андрей Титич, сообщает сайт клуба.

В прошедшем сезоне он выступал за «Нову», став лидером атак новокуйбышевцев и одним из самых результативных игроков команды.

Доигровщик имеет опыт выступления в Лиге чемпионов со столичным «Динамо», участник финалов Кубка России и многократный призер Кубка Сибири и Дальнего Востока. Лучшим достижением в чемпионате страны для него стало шестое место с «Факелом» из Нового Уренгоя.

Дополнительная информация:

https://www.nn-volley.ru/main/about-club/team-news/405-obnovlenie-sostava-v-ask-perekhodit-opytnyy-doigrovschik-andrey-titich/

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