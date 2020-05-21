Доигровщик сборной России Подлесных стал игроком «Динамо»

Доигровщик сборной России Ярослав Подлесных подписал контракт с «Динамо», сообщает официальный сайт московского клуба.

С 2017 года Подлесных выступал в кемеровском «Кузбассе», с которым стал чемпионом России в сезоне-2018/19. Ранее 25-летний игрок также защищал цвета команд «Союз-СКА» (Красногвардейское), «Грозный», «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) и «Белогорье» (Белгород).

— В прошлом сезоне позиции основных доигровщиков в нашей команде занимали легионеры. Нам был необходим высококлассный российский доигровщик, находящийся в расцвете сил, и Ярослав Подлесных стал отличной кандидатурой для усиления данной позиции, — сказал главный тренер «Динамо» Константин Брянский.