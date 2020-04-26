Доигровщик сборной Германии будет играть за «Югру-Самотлор»

Доигровщий сборной Германии Егор Богачев продолжит карьеру в «Югре-Самотлор», сообщает сайт российского клуба.

Доигровщик сборной Германии Егор Богачев — новичок @vcsamotlor ? Как вам трансфер ? pic.twitter.com/KvjQLRGcqM — Мужская волейбольная Суперлига Париматч (@superligamen) April 26, 2020

Богачев родился в Москве, но в начале «нулевых» переехал с родителями в Берлин. В 2018 году главный тренер сборной Германии Андреа Джани привлекал молодого доигровщика к матчам своей команды в Лиге наций.

В предыдущем сезоне 23-летний Богачев играл за «СВД». Команда из Дюрена в сезоне-2018/19, занявшая шестое место в бундеслиге, в этом году добралась до финала Кубка Германии, где уступила «Берлину» Сергея Гранкина.