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Доигровщик сборной Германии будет играть за «Югру-Самотлор»

12:21
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Доигровщий сборной Германии Егор Богачев продолжит карьеру в «Югре-Самотлор», сообщает сайт российского клуба.

Богачев родился в Москве, но в начале «нулевых» переехал с родителями в Берлин. В 2018 году главный тренер сборной Германии Андреа Джани привлекал молодого доигровщика к матчам своей команды в Лиге наций.

В предыдущем сезоне 23-летний Богачев играл за «СВД». Команда из Дюрена в сезоне-2018/19, занявшая шестое место в бундеслиге, в этом году добралась до финала Кубка Германии, где уступила «Берлину» Сергея Гранкина.

Дополнительная информация:

http://www.ugra-samotlor.ru/index.php/novosti/nashi-novosti/8758-v-nizhnevartovske-budet-igrat-volejbolist-sbornoj-germanii.html

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