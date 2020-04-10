Доигровщик Маркин продолжит карьеру в «Кузбассе»

Доигровщик Александр Маркин в следующем сезоне будет выступать в составе «Кузбасса», сообщает сайт кемеровского клуба. В прошлом сезоне 29-летний волейболист защищал цвета нижегородского клуба АСК.

Александр Маркин стал седьмым в списке самых результативных игроков суперлиги и вторым бомбардиром в АСК. Большую часть карьеры воспитанник московской школы волейбола провел в столичном «Динамо».

Александр Маркин имеет опыт выступления за национальную сборную страны, в составе российской команды дважды выигрывал Универсиаду.