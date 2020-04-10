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Доигровщик Маркин продолжит карьеру в «Кузбассе»

12:18
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Доигровщик Александр Маркин в следующем сезоне будет выступать в составе «Кузбасса», сообщает сайт кемеровского клуба. В прошлом сезоне 29-летний волейболист защищал цвета нижегородского клуба АСК.

Александр Маркин стал седьмым в списке самых результативных игроков суперлиги и вторым бомбардиром в АСК. Большую часть карьеры воспитанник московской школы волейбола провел в столичном «Динамо».

Александр Маркин имеет опыт выступления за национальную сборную страны, в составе российской команды дважды выигрывал Универсиаду.

Дополнительная информация:

http://kuzbass-volley.ru/content/news/26531/

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