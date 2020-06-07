Доигровщик Леонтьев покинул «Динамо-ЛО»
11:35
Доигровщик Дмитрий Леонтьев покинул «Динамо-ЛО», сообщает Twitter команды.
31-летний Леонтьев ранее выступал за «Автомобилист», «Газпром-Югру», «Нову», «Енисей» и «Самотлор».
По истечению срока действия договора Дима Леонтьев покидает наш клуб и продолжит карьеру в другой команде. Спасибо за сезон!Спасибо за игровое рвение и злость, важные забитые мячи в концовках, отличную подачу, игру в защите и фирменную улыбку на лице. Удачи, любящие тебя, мы? pic.twitter.com/zkTw96zAfn— ВК «ДИНАМО-ЛО» (@dynamolo) June 7, 2020
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