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Доигровщик Леонтьев покинул «Динамо-ЛО»

11:35
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Доигровщик Дмитрий Леонтьев покинул «Динамо-ЛО», сообщает Twitter команды.

31-летний Леонтьев ранее выступал за «Автомобилист», «Газпром-Югру», «Нову», «Енисей» и «Самотлор».

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