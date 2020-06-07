Доигровщик Леонтьев покинул «Динамо-ЛО»

По истечению срока действия договора Дима Леонтьев покидает наш клуб и продолжит карьеру в другой команде. Спасибо за сезон!Спасибо за игровое рвение и злость, важные забитые мячи в концовках, отличную подачу, игру в защите и фирменную улыбку на лице. Удачи, любящие тебя, мы? pic.twitter.com/zkTw96zAfn