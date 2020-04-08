Доигровщик Ерещенко остается в «Енисее»

Доигровщик Ян Ерещенко продлил контракт и в следующем сезоне также будет выступать за «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.

? Ян Ерещенко остается в «Енисее»!



Украинский доигровщик продлил контракт с клубом. Отличная новость для поклонников красноярцев ? pic.twitter.com/x0sOWsSkfZ — Мужская волейбольная Суперлига Париматч (@superligamen) April 8, 2020

30-летний украинский волейболист пополнил состав команды в прошлом году, перейдя из уфимского «Урала». В этом сезоне в чемпионате России в составе красноярской команды Ерещенко провел 19 матчей, набрал 312 очков и стал самым результативным игроком «Енисея», а также занял шестую строчку по набранным очкам среди всех волейболистов суперлиги.