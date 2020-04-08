Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Доигровщик Ерещенко остается в «Енисее»

14:57
Теги:

Доигровщик Ян Ерещенко продлил контракт и в следующем сезоне также будет выступать за «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.

30-летний украинский волейболист пополнил состав команды в прошлом году, перейдя из уфимского «Урала». В этом сезоне в чемпионате России в составе красноярской команды Ерещенко провел 19 матчей, набрал 312 очков и стал самым результативным игроком «Енисея», а также занял шестую строчку по набранным очкам среди всех волейболистов суперлиги.

Дополнительная информация:

http://www.vc-enisey.ru/

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир