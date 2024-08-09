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Сегодня, 15:22

Ирина Воронкова: «На Кубке Первого канала будет интересно»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Доигровщица калининградского «Локомотива» и сборной России Ирина Воронкова ждет яркого шоу на матчах Кубка Первого канала, который пройдет с 16 по 18 августа в Москве.

«На сборах все идет хорошо, но мы только три тренировки провели, — сказала Воронкова «СЭ». — Над взаимодействиями еще нужно поработать, но до 15 числа время есть. Пока мы больше тренируем то, что хочет видеть от нас штаб сборной и главный тренер. Что же касается Кубка Первого канала — все друг с другом так или иначе играли, и взаимопонимание на площадке не станет проблемой. Думаю, в больших клубах системы похожи — и у Зорана Терзича, и у Николая Карполя. От самого турнира, прежде всего, жду яркого шоу. Очень много читала про него и прямо воодушевилась, мне любопытно, как это все будет выглядеть. Надеюсь, организаторы здорово поработают, будет много зрителей и выйдет интересно. Да и зал «Дружба» для нашего волейбола историческое место — там столько всего проходило, от Олимпиады до Лиги чемпионов».

Составы команд на первый в истории Кубок Первого канала будут определены с помощью драфта 16 августа — тренеры будут по очереди выбирать себе игроков.

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