Доигровщица Пироговская продлила контракт с «Динамо-Метар»

Доигровщица Алеся Пироговская останется в «Динамо-Метар». Она подписала новый контракт с клубом из Челябинска, сообщает Twitter женской суперлиги.

30-летняя спортсменка продлила отношения с командой до конца сезона-2020/2021.

Пироговская является воспитанницей челябинской школы волейбола, выступает за «Динамо-Метар» с 2015 года. И с тех пор неизменно выступает в команде, причем тренеры пробовали ее в разных позициях. В последнее время играла на позиции доигровщицы.