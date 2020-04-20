Доигровщица Пироговская продлила контракт с «Динамо-Метар»
12:17
Доигровщица Алеся Пироговская останется в «Динамо-Метар». Она подписала новый контракт с клубом из Челябинска, сообщает Twitter женской суперлиги.
30-летняя спортсменка продлила отношения с командой до конца сезона-2020/2021.
Пироговская является воспитанницей челябинской школы волейбола, выступает за «Динамо-Метар» с 2015 года. И с тех пор неизменно выступает в команде, причем тренеры пробовали ее в разных позициях. В последнее время играла на позиции доигровщицы.
Отличные новости для челябинских болельщиков ?Доигровщица Алеся Пироговская продлила контракт с «Динамо-Метар» ? pic.twitter.com/bhyHwt6AfV— Женская волейбольная Суперлига Париматч (@superligawomen) April 20, 2020