Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Доигровщица Пироговская продлила контракт с «Динамо-Метар»

12:17
Теги:

Доигровщица Алеся Пироговская останется в «Динамо-Метар». Она подписала новый контракт с клубом из Челябинска, сообщает Twitter женской суперлиги.

30-летняя спортсменка продлила отношения с командой до конца сезона-2020/2021.

Пироговская является воспитанницей челябинской школы волейбола, выступает за «Динамо-Метар» с 2015 года. И с тех пор неизменно выступает в команде, причем тренеры пробовали ее в разных позициях. В последнее время играла на позиции доигровщицы.

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир