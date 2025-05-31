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Волейболистка Маркова: «Когда подписывала контракт с «Вакыфбанком», не ожидала играть в составе»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Доигровщица сборной России Марина Маркова рассказала «СЭ», как менялся ее статус в составе турецкого клуба «Вакыфбанк», с которым наша волейболистка выиграла чемпионат страны, став самым результативным игроком финальной серии.

— С прошедшего сезона ты играешь за одного из лидеров чемпионата Турции. Как менялся твой статус в команде?

— Когда я подписывала контракт с «Вакыфбанком», то не ожидала играть в составе. Потому что это все-таки большой клуб, который выступает в европейской Лиге чемпионов, в нем высокие требования от игроков. Я предполагала, что первый год будет для меня обучающим. Не считала, что стану много выходить на площадку. Поэтому рассчитывала учиться у тренера и других игроков. Не ожидала, что так получится. Была большая разница между первой и второй частью сезона. До Нового года мне нужно было доказывать свое место в составе, а после — показывать лидерские возможности, что моя команда может на меня положиться и что я их не подведу.

— Почему этот рост произошел? Ведь ты же перешла не в возрасте 17-18 лет, когда часто кто-то выстреливает, а в 23 года.

— Я бы назвала себя поздним листочком. Всю подростковую жизнь мне говорили о моем потенциале, но даже до сих пор я не чувствую, что до него доросла. Не думаю, что это мой потолок. Работа с таким тренером, как Гвидетти, помогает в этом развитии. Помимо этого, играет большую роль взятие на себя ответственности.

— То есть ты к ответственности еще привыкаешь?

— Да, но чувствую себя более уверенно, чем в начале сезона, — сказала Маркова «СЭ».

Марину Маркову в&nbsp;Турции сравнивают с&nbsp;Хюррем Султан.«Меня сравнивают с правительницей Хюррем Султан. С одной стороны, приятно, с другой — смешно». Интервью волейболистки Марины Марковой
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Марина Маркова
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