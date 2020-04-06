Доигровщица Котикова продлила контракт с казанским «Динамо»

Доигровщица Анна Котикова продолжит выступать за «Динамо-Казань» в сезоне-2020/2021, сообщает официальный сайт клуба.

Аня Котикова остается с нами на следующий сезон?



Пропустив большую часть прошедшего сезона из-за травмы, мы верим, что Анна вернется еще сильнее??



Подробнее ??https://t.co/jAxCVVLfd1#Расцветаем? pic.twitter.com/Q5vLYjH5DV — Динамо-Казань (@vcdinamokazan) April 6, 2020

В нынешнем сезоне Котикова пропустила большую часть игр из-за травмы колена. Она приняла участие только в семи матчах суперлиги, выходила на замену в «Финале четырех» Кубка России, а также в домашнем матче с немецким «Потсдамом» в Кубке ЕКВ.

Всего же к настоящему моменту в активе Котиковой набралось ровно 100 матчей за «Динамо-Казань», включая игры, проведенные молодёжным составом.