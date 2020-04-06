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Доигровщица Котикова продлила контракт с казанским «Динамо»

12:18
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Доигровщица Анна Котикова продолжит выступать за «Динамо-Казань» в сезоне-2020/2021, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Котикова пропустила большую часть игр из-за травмы колена. Она приняла участие только в семи матчах суперлиги, выходила на замену в «Финале четырех» Кубка России, а также в домашнем матче с немецким «Потсдамом» в Кубке ЕКВ.

Всего же к настоящему моменту в активе Котиковой набралось ровно 100 матчей за «Динамо-Казань», включая игры, проведенные молодёжным составом.

Дополнительная информация:

http://m.dinamo-kazan.com/news/?id=3025

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