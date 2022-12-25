Дмитрий Волков стал лучшим игроком финала Кубка России по волейболу
Казанский «Зенит» стал победителем Кубка России по волейболу.
В финальной встрече «Финала четырех», который прошел в Новом Уренгое, казанцы победили местный «Факел» в трех сетах.
Доигровщик «Зенита» Дмитрий Волков стал лучшим игроком финала Кубка России.
Волейболист стал главным героем финального матча и помог своей команде в 11-й раз завоевать трофей турнира.
Диагональный «Зенита» Максим Михайлов — самый ценный игрок финала Кубка России.
Новости