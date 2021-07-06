Дмитрий Ковалев покидает «Зенит» из Санкт-Петербурга

Связующий Дмитрий Ковалев покидает «Зенит». 30-летний волейболист уже попрощался с командой из Санкт-Петербурга.

? Спасибо за два сезона!

Дмитрий Ковалев покидает «Зенит».#ДмитрийКовалев pic.twitter.com/B7EvUAY35Q — Zenit St. Petersburg Volleyball Club (@vczenitspb) July 6, 2021

Он продолжит карьеру в «Белогорье».

Последние два года Ковалев провел в «Зените» из Санкт-Петербурга, с которым завоевал первые клубные награды.

Более успешной в плане титулов у Дмитрия получилась карьера на уровне сборных команд страны. Он становился победителем чемпионата Европы и мира среди молодежных команд, а также является бронзовым призером ЧМ-2013 и Европейских игр. Признавался лучшим связующим чемпионатов мира и Европы. Дважды выигрывал Универсиаду.

В составе мужской сборной с 2014 года. С национальной командой стал двукратным победителем Лиги наций.