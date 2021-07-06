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Дмитрий Ковалев покидает «Зенит» из Санкт-Петербурга

11:43
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Связующий Дмитрий Ковалев покидает «Зенит». 30-летний волейболист уже попрощался с командой из Санкт-Петербурга.

Он продолжит карьеру в «Белогорье».

Последние два года Ковалев провел в «Зените» из Санкт-Петербурга, с которым завоевал первые клубные награды.

Более успешной в плане титулов у Дмитрия получилась карьера на уровне сборных команд страны. Он становился победителем чемпионата Европы и мира среди молодежных команд, а также является бронзовым призером ЧМ-2013 и Европейских игр. Признавался лучшим связующим чемпионатов мира и Европы. Дважды выигрывал Универсиаду.

В составе мужской сборной с 2014 года. С национальной командой стал двукратным победителем Лиги наций.

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Иван Шитик все материалы автора

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