Дмитрий Ковалев покидает «Зенит» из Санкт-Петербурга
11:43
Связующий Дмитрий Ковалев покидает «Зенит». 30-летний волейболист уже попрощался с командой из Санкт-Петербурга.
Он продолжит карьеру в «Белогорье».
Последние два года Ковалев провел в «Зените» из Санкт-Петербурга, с которым завоевал первые клубные награды.
Более успешной в плане титулов у Дмитрия получилась карьера на уровне сборных команд страны. Он становился победителем чемпионата Европы и мира среди молодежных команд, а также является бронзовым призером ЧМ-2013 и Европейских игр. Признавался лучшим связующим чемпионатов мира и Европы. Дважды выигрывал Универсиаду.
В составе мужской сборной с 2014 года. С национальной командой стал двукратным победителем Лиги наций.
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