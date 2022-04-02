«Динамо» в трех сетах победило «Тулицу»

Московское «Динамо» в трех сетах победило «Тулицу» в матче 25-го тура женской суперлиги по волейболу.

Московский клуб одержал 21 победу в 25 матчах нынешнего сезона. Команда занимает второе место в турнирной таблице, уступая только «Динамо» из Казани.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

25-й тур

Спарта (Нижний Новгород) — Локомотив К (Калининградская область) — 2:3 (19:25, 25:16, 19:25, 27:25, 12:15)

2 апреля.

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Минчанка (Минск) — 3:0 (25:17, 25:16, 25:21)

2 апреля.

Заречье-Одинцово (Московская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 1:3 (22:25, 20:25, 25:17, 24:26)

2 апреля.

Тулица (Тульская область) — Динамо М (Москва) — 0:3 (21:25, 15:25, 15:25)

2 апреля.