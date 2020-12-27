«Динамо» обыграло «Тулицу» и лидирует в чемпионате России по волейболу
Московское «Динамо» победило «Тулицу» (3:1) в матче второго тура российской Суперлиги Париматч по волейболу среди женщин. Счет в партиях — 22:25, 25:20, 25:16, 25:22.
«Динамо» набрало 41 очко и лидирует в чемпионате. Также сегодня прошли матчи 16-го тура. Краснодарское «Динамо» обыграло «Енисей» (3:1) и с 34 очками занимает третье место.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
2-й тур
«Динамо» (Москва) — «Тулица» (Тульская область) — 3:1 (22:25, 25:20, 25:16, 25:22)
27 декабря.
16-й тур
«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 2:3 (25:19, 20:25, 25:23, 19:25, 12:15)
«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Краснодар) — 1:3 (25:12, 18:25, 20:25, 20:25)
«Липецк» (Липецкая область) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (28:26, 25:23, 12:25, 25:23)
27 декабря.
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