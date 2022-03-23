«Динамо» победило «Локомотив» в перенесенном матче женской суперлиги

Московское «Динамо» победило «Локомотив» из Калининграда в перенесенном матче женской суперлиги. Москвички переиграли соперниц на своей площадке в трех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

15-й тур

Динамо М (Москва) — Локомотив К (Калининградская область) — 3:0 (25:19, 25:21, 25:23)

23 марта.

16-й тур

Минчанка (Минск) — Спарта (Нижний Новгород) — 0:3 (20:25, 25:27, 17:25)

23 марта.

18-й тур

Динамо-Метар (Челябинск) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 2:3 (25:18, 14:25, 25:23, 16:25, 9:15)

23 марта.