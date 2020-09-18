«Динамо» на выезде победило «Енисей» на старте женской суперлиги
21:03
Чемпионат России среди женских команд стартовал двумя матчами. «Заречье-Одинцово» уступило «Ленинградке» (1:3), а «Динамо» на выезде победило «Енисей» (3:0).
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
1-й тур
Заречье-Одинцово (Московская область) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 1:3 (19:25, 20:25, 25:21, 14:25)
Енисей (Красноярск) — Динамо М (Москва) — 0:3 (21:25, 15:25, 17:25)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/