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«Динамо» на выезде победило «Енисей» на старте женской суперлиги

21:03
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Чемпионат России среди женских команд стартовал двумя матчами. «Заречье-Одинцово» уступило «Ленинградке» (1:3), а «Динамо» на выезде победило «Енисей» (3:0).

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

1-й тур

Заречье-Одинцово (Московская область) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 1:3 (19:25, 20:25, 25:21, 14:25)

Енисей (Красноярск) — Динамо М (Москва) — 0:3 (21:25, 15:25, 17:25)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/

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