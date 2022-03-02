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Сегодня, 21:37

«Динамо» на тай-брейке обыграло «Уралочку-НТМК»

Иван Шитик
Корреспондент

Волейболистки московского «Динамо» на тай-брейке обыграли «Уралочку-НТМК» в матче 18-го тура суперлиги.

«Динамо» с 14 победами и 4 поражениями занимает четвертое место в турнирной таблице Суперлиги. «Уралочка-НТМК» (11-7) занимает шестую позицию.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

16-й тур

Динамо М (Москва) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:2 (25:16, 25:22, 17:25, 24:26, 15:12)

2 марта.

Тулица (Тульская область) — Протон (Саратов) — 2:3 (25:21, 21:25, 25:20, 17:25, 9:15)

2 марта.

ВК Уралочка-НТМК
ЖВК Динамо (Москва)
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