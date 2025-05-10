Московское «Динамо» победило «Зенит» из Санкт-Петербурга и вышло в финал Кубка России

Московское «Динамо» обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга в полуфинале Кубка России — 3:2. Турнир проходит в Казани.

«Динамо» вышло в финал турнира и 11 мая встретится с «Локомотивом» из Новосибирска, который победил казанский «Зенит». Клуб из Татарстана в матче за третье место сыграет с «Зенитом» (Санкт-Петербург) 11 мая.

Бело-голубые выходят в финал Кубка России третий раз подряд. В 2024-м «Динамо» стало победителем турнира.