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«Динамо» Москва — «Зенит-Казань»: трансляция финала Кубка России

«Динамо» Москва и «Зенит-Казань» сыграют в финале Кубка России по волейболу 28 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Динамо» Москва и «Зенит-Казань» сыграют в финале Кубка России в субботу, 28 декабря. Матч пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Транслировать игру будут телеканал и сайт «Матч ТВ». Эфир начнется в 19.00 мск, за 30 минут до старта финала.

Узнать результат финальной игры Кубка России можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

Московское «Динамо» в полуфинальной серии обыграло «Кузбасс» в двух матчах (3:0, 3:1), а «Зенит-Казань» — «Локомотив» (3:0, 3:0).

ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
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