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Сегодня, 20:51

Волейболистки «Динамо-Метар» на выезде обыграли московское «Динамо»

Алина Савинова
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Челябинский «Динамо-Метар» на выезде победил московское «Динамо» в матче 10-го тура женской Суперлиги — 3:2.

Волейболистки из челябинской команды с 7 победами при 4 поражениях занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Московское «Динамо» (6 побед и 4 поражения) идет на шестой строчке.

Чемпионат России. Женщины

10-й тур

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Протон» (Саратов) — 3:0 (25:17, 25:16, 25:23)

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 2:3 (17:25, 27:25, 25:17, 31:33, 12:15)

«Тулица» (Тульская область) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 1:3 (27:25, 19:25, 24:26, 19:25)

«Минчанка» (Минск) — «Омичка» (Омск) — 2:3 (25:21, 17:25, 25:18, 20:25, 12:15)

16 ноября.

Волейбол
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