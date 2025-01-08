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Сегодня, 19:57

Московское «Динамо» обыграло «Белогорье»

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» дома обыграло «Белогорье» в матче 20-го тура суперлиги — 3:2.

Бело-голубые набрали 43 очка и занимают второе место в таблице чемпионата. «Белогорье» с 41 очком — на третьей строчке.

В параллельных матчах «Динамо» из Ленинградской области победило «Нефтяник» — 3:1, МГТУ обыграл «Факел-Ямал» — 3:0.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

20-й тур

«Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — 1:3 (23:25, 25:20, 20:25, 14:25)

8 января.

«Динамо» (Москва) — «Белогорье» (Белгород) — 3:2 (25:14, 25:20, 26:28, 17:25, 15:12)

8 января.

МГТУ (Москва) — «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:23, 25:22, 25:15)

8 января.

Волейбол
ВК Белогорье
ВК Динамо (Москва)
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