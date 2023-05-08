«Динамо-Метар» на тай-брейке обыграло «Протон» и вышло вперед в серии за третье место Суперлиги
«Динамо-Метар» на своей площадке на тай-брейке обыграло «Протон» в третьем матче серии за бронзу женской Суперлиги — 3:2.
В первом матче «Протон» одержал победу со счетом 3:2. Во втором матче «Динамо» уверенно обыграло саратовскую команду (3:0).
Четвертый матч пройдет в Челябинске, 10 мая.
Волейбол.
Суперлига. Женщины
Серия за третье место.
Третий матч
«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Протон» (Саратов) — 3:2 (25:22, 26:28, 13:25, 25:18, 18:16).
Счет в серии — 2-1.
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