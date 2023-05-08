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Сегодня, 17:37

«Динамо-Метар» на тай-брейке обыграло «Протон» и вышло вперед в серии за третье место Суперлиги

Виталий Косик
Корреспондент
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«Динамо-Метар» на своей площадке на тай-брейке обыграло «Протон» в третьем матче серии за бронзу женской Суперлиги — 3:2.

В первом матче «Протон» одержал победу со счетом 3:2. Во втором матче «Динамо» уверенно обыграло саратовскую команду (3:0).

Четвертый матч пройдет в Челябинске, 10 мая.

Волейбол.

Суперлига. Женщины

Серия за третье место.

Третий матч

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Протон» (Саратов) — 3:2 (25:22, 26:28, 13:25, 25:18, 18:16).

Счет в серии — 2-1.

Источник: https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2022-2023/
Волейбол
ВК Динамо-Метар
ВК Протон
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