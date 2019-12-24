«Динамо-Метар» на выезде обыграло «Енисей» в чемпионате России

В матче 10-го тура чемпионата России «Динамо-Метар» в гостях выиграло у «Енисея» (3:2). Счет в партиях — 25:17, 25:27, 25:20, 18:25, 15:11.

«Динамо-Метар» набрало девять очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Енисей» на последнем, 12-м месте — пять очко.

Россия. Женщины. Суперлига

10-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 2:3 (17:25, 27:25, 20:25, 25:18, 11:15)