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Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Динамо Метар» в матче суперлиги

Руслан Минаев
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Женский клуб «Динамо» Казань на выезде обыграл «Динамо Метар» в матче шестого тура суперлиги — 3:0.

Клуб из Татарстана одержал шестую победу подряд и с 18 очками возглавляет таблицу чемпионата, опережая «Локомотив» (18) по дополнительным показателям.

В других матчах тура «Уралочка» дома была сильнее «Омички» — 3:0, а краснодарское «Динамо» на своем паркете победило «Минчанку» с аналогичным счетом.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

6-й тур

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (18:25, 18:25, 18:25)

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Омичка» (Омск) — 3:0 (25:22, 25:19, 27:25)

«Динамо» (Краснодар) — «Минчанка» (Минск) — 3:0 (25:17, 25:19, 25:23)

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