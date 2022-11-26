«Динамо-ЛО» обыграло «Строитель» в матче мужской суперлиги
«Динамо-ЛО» обыграло «Строитель» в матче 9-го тура мужской суперлиги — 3:0.
В другом матче АСК проиграл московскому «Динамо» — 1:3.
«Динамо-ЛО» занимает пятое место в турнирной таблице мужского чемпионата России, набрав 18 очков, московское «Динамо» — второе (23 очка). «Строитель» находится на последней, 16-й строчке (0 очков), АСК — 11-й (10 очков).
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
9-й тур
«Динамо-ЛО» — «Строитель» — 3:0 (25:23, 29:27, 25:16)
АСК — «Динамо» Москва — 1:3 (25:16, 19:25, 14:25, 22:25)
26 ноября.
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