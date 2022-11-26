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Сегодня, 20:08

«Динамо-ЛО» обыграло «Строитель» в матче мужской суперлиги

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Динамо-ЛО» обыграло «Строитель» в матче 9-го тура мужской суперлиги — 3:0.

В другом матче АСК проиграл московскому «Динамо» — 1:3.

«Динамо-ЛО» занимает пятое место в турнирной таблице мужского чемпионата России, набрав 18 очков, московское «Динамо» — второе (23 очка). «Строитель» находится на последней, 16-й строчке (0 очков), АСК — 11-й (10 очков).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

9-й тур

«Динамо-ЛО» — «Строитель» — 3:0 (25:23, 29:27, 25:16)

АСК — «Динамо» Москва — 1:3 (25:16, 19:25, 14:25, 22:25)

26 ноября.

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
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