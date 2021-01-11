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«Динамо-ЛО» обыграло «Белогорье»

20:56
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Волейболисты «Динамо-ЛО» из Ленинградской области обыграли дома белгородское «Белогорье» в матче мужской Париматч суперлиги.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

17-й тур

Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Белогорье (Белгород) — 3:1 (25:22, 25:13, 20:25, 28:26)

11 января.

Газпром-Югра (Сургут) — Нефтяник (Оренбург) — 3:1 (25:20, 21:25, 26:24, 29:27)

11 января.

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:14, 25:19, 25:17)

11 января.

Дополнительная информация:

http://volleyball.sport-express.ru/men/russia/2020-2021/

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