«Динамо-ЛО» обыграло «Белогорье»
20:56
Волейболисты «Динамо-ЛО» из Ленинградской области обыграли дома белгородское «Белогорье» в матче мужской Париматч суперлиги.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
17-й тур
Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Белогорье (Белгород) — 3:1 (25:22, 25:13, 20:25, 28:26)
11 января.
Газпром-Югра (Сургут) — Нефтяник (Оренбург) — 3:1 (25:20, 21:25, 26:24, 29:27)
11 января.
Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:14, 25:19, 25:17)
11 января.
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