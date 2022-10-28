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Сегодня, 20:05

«Динамо-ЛО» обыграло «Локомотив» в матче мужской суперлиги

Анна Горшкова
Корреспондент
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28 октября прошли три матча 6-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

«Динамо-ЛО» обыграло «Локомотив» со счетом 3:0 (25:16, 25:21, 25:13). Команда из Ленинградской области занимает третье место в турнирной таблице суперлиги, имея на счету 15 очков. Новосибирский клуб находится на девятой строчке (7 очков).

В других матчах «Урал» обыграл «Факел» (3:0), а «Нефтяник» был сильнее «Югры-Самотлор» (3:2).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

6-й тур

«Урал» (Уфа) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:19, 25:21, 25:22)

«Нефтяник» (Оренбург) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:2 (23:25, 25:17, 22:25, 25:22, 15:11)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Локомотив Н» (Новосибирск) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:13)

Волейбол
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