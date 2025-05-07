Волейбол
7 мая, 21:07

Московское «Динамо» обыграло «Динамо-ЛО» в Кубке России по волейболу

Алина Савинова

Московское «Динамо» одержало победу над «Динамо-ЛО» в матче группы «А» «Финала шести» Кубка России по волейболу среди мужчин — 3-1 (25:22, 25:18, 19:25, 25:17).

В первой игре столичная команда уступила казанскому «Зениту» со счетом 0-3. Казанцы с 3 очками лидируют в турнирной таблице, «Динамо» из Москвы (3) занимает второе место. У клуба из Ленинградской области (0) последняя строчка.

В полуфинал выйдут по два сильнейших клуба из каждой группы. В группе «Б» выступают санкт-петербургский «Зенит», новосибирский «Локомотив» и «Белогорье».

