«Динамо» обыграл «Кузбасс» и вышло в «Финал четырех» Кубка России
21:43
Московское «Динамо» победило «Кузбасс» (3:2) в матче полуфинального этапа Кубка России по волейболу среди мужчин. Счет в партиях — 25:21, 25:23, 20:25, 19:25, 15:8 в пользу столичного клуба.
«Динамо» набрало пять очков и обеспечило себе первое место в полуфинальной группе В и путевку в «Финал четырех». Также в нем сыграют казанский и петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив».
Кубок России. Мужчины
Полуфинальный этап. Группа В
«Динамо» (Россия) — «Кузбасс» (Россия) — 3:2 (25:21, 25:23, 20:25, 19:25, 15:8)
2 декабря.
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