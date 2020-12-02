«Динамо» обыграл «Кузбасс» и вышло в «Финал четырех» Кубка России

Московское «Динамо» победило «Кузбасс» (3:2) в матче полуфинального этапа Кубка России по волейболу среди мужчин. Счет в партиях — 25:21, 25:23, 20:25, 19:25, 15:8 в пользу столичного клуба.

«Динамо» набрало пять очков и обеспечило себе первое место в полуфинальной группе В и путевку в «Финал четырех». Также в нем сыграют казанский и петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив».

Кубок России. Мужчины

Полуфинальный этап. Группа В

«Динамо» (Россия) — «Кузбасс» (Россия) — 3:2 (25:21, 25:23, 20:25, 19:25, 15:8)

2 декабря.