«Локомотив» победил краснодарское «Динамо» в первом матче «Финала шести»

Женский «Локомотив» на выезде обыграл краснодарское «Динамо» в первом матче «Финала шести» Кубка России — 3-1 (25:15, 13:25, 25:18, 25:14).

Железнодорожники набрали три очка и располагаются на первом месте в группе А.

Ранее волейболистки казанского «Динамо» одержали победу над «Уралочкой-НТМК» со счетом 3-1 (23:25, 28:26, 25:20, 25:20) и вышли в лидеры группы В с тремя баллами.

В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.