29 апреля, 21:00

«Локомотив» победил краснодарское «Динамо» в первом матче «Финала шести»

Алина Савинова

Женский «Локомотив» на выезде обыграл краснодарское «Динамо» в первом матче «Финала шести» Кубка России — 3-1 (25:15, 13:25, 25:18, 25:14).

Железнодорожники набрали три очка и располагаются на первом месте в группе А.

Ранее волейболистки казанского «Динамо» одержали победу над «Уралочкой-НТМК» со счетом 3-1 (23:25, 28:26, 25:20, 25:20) и вышли в лидеры группы В с тремя баллами.

В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Волейбол
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
  • Спринт

    Дилетантская горе-спецуха некогда спортивной газетёнки .. на каком еще выезде ..**? Кубок России проводится в Питере ..

    29.04.2025

    • Ушаков заявил, что у него есть план подготовки российских волейболисток к Олимпиаде-2028

    Калининградский «Локомотив» стал первым финалистом Кубка России по волейболу

    Takayama

