«Динамо-Ак Барс» дома обыграло «Уралочку-НТМК»
18:41
«Динамо-Ак Барс» победило «Уралочку-НТМК» (3:0) в матче шестого тура чемпионата России по волейболу среди женщин.
Счет в партиях — 25:18, 25:23, 26:24. Казанский клуб набрал 14 очков и занимает второе место. У «Уралочки» девять очков и восьмая позиция.
Чемпионат России. Женщины
6-й тур
«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:18, 25:23, 26:24)
13 ноября.
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