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«Динамо-Ак Барс» дома обыграло «Уралочку-НТМК»

18:41

«Динамо-Ак Барс» победило «Уралочку-НТМК» (3:0) в матче шестого тура чемпионата России по волейболу среди женщин.

Счет в партиях — 25:18, 25:23, 26:24. Казанский клуб набрал 14 очков и занимает второе место. У «Уралочки» девять очков и восьмая позиция.

Чемпионат России. Женщины

6-й тур

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:18, 25:23, 26:24)

13 ноября.

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Евгений Петров все материалы автора
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