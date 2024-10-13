Волейбол
Россия
Новости
PARI Суперлига (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Кубок России (мужчины) Кубок России (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 21:12

«Динамо-Ак Барс» победило «Ленинградку» и выиграло Кубок легенд

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Динамо-Ак Барс» в матче за Кубок легенд обыграло «Ленинградку» со счетом 3:0.

Казанская команда стала обладателем титула 2024 года.

В матче за третье место «Локомотив» из Калининграда победил московское «Динамо» — 3:0 (31:29, 25:21, 29:27).

6 октября в матче за Кубок легенд у мужчин московское «Динамо» победило казанский «Зенит» со счетом 3:1 (27:25, 21:25, 25:13, 27:25).

Кубок Легенд-2024 посвящен советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль.

Волейбол
ВК Ленинградка
Читайте также
Малкин набрал 1300-е очко в НХЛ
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Марокканец Беннар выиграл Московский марафон с рекордным временем
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
Казахстан под руководством Черчесова потерпел третье поражение подряд. Теперь экс-главного тренера сборной России уволят?
Популярное видео
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Мичков дебютировал в НХЛ
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шестеркин отказался от контракта на 88 миллионов долларов
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости