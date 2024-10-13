«Динамо-Ак Барс» победило «Ленинградку» и выиграло Кубок легенд

«Динамо-Ак Барс» в матче за Кубок легенд обыграло «Ленинградку» со счетом 3:0.

Казанская команда стала обладателем титула 2024 года.

В матче за третье место «Локомотив» из Калининграда победил московское «Динамо» — 3:0 (31:29, 25:21, 29:27).

6 октября в матче за Кубок легенд у мужчин московское «Динамо» победило казанский «Зенит» со счетом 3:1 (27:25, 21:25, 25:13, 27:25).

Кубок Легенд-2024 посвящен советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль.