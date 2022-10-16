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Сегодня, 20:15

«Динамо-Ак Барс» обыграл калининградский «Локомотив» в женской суперлиге

Анна Горшкова
Корреспондент
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16 октября состоялись три матча женской волейбольной суперлиги.

В одном из них «Динамо-Ак Барс» обыграл калининградский «Локомотив» со счетом 3:0.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

4-й тур

Липецк (Липецкая область) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 0:3 (18:25, 15:25, 16:25)

Локомотив К (Калининградская область) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 0:3 (19:25, 20:25, 15:25)

Спарта (Нижний Новгород) — Тулица (Тульская область) — 2:3 (25:19, 17:25, 30:28, 21:25, 10:15)

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