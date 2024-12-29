Волейболистки «Динамо-Ак Барс» выиграли Кубок России

«Динамо-Ак Барс» стал победителем Кубка России по волейболу среди женщин.

В финале волейболистки казанского клуба на тай-брейке победили «Ленинградку» — 3:2 (23:25, 22:25, 25:13, 25:17, 15:13).

«Динамо-Ак Барс» завоевал Кубок России в восьмой раз в своей истории. В последний раз команда побеждала в турнире в 2021 году.

Волейболистки «Ленинградки» второй раз подряд потерпели поражение в финале Кубка России.

Кубок России

Финал

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:2 (23:25, 22:25, 25:13, 25:17, 15:13)

29 декабря.