«Динамо-Ак Барс» обыграло «Ленинградку»

«Динамо-Ак Барс» победило «Ленинградку» (3:1) в матче 20-го тура российской Суперлиги Париматч по волейболу среди женщин. Казанский клуб набрал 43 очка и занимает второе место.

Чемпионат России. Женщины

20-й тур

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:1 (25:19, 25:20, 20:25, 25:14)

«Минчанка» (Минск) — «Липецк» (Липецкая область) — 3:2 (25:19, 25:20, 21:25, 14:25, 15:12)

«Протон» (Саратов) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:21, 26:24, 25:23)