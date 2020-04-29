Диагональный Мысин покидает «Енисей»

34-летний диагональный Антон Мысин покидает «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.

Волейболист является красноярским воспитанником и одним из ветеранов сибирской команды. Он выступал за «Дорожник» («Енисей») с 2002 по 2009 годы. Затем по ходу своей карьеры играл за одинцовскую «Искру» (2009-2011), сургутский клуб «Газпром-Югра» (2011-2013), новосибирский «Локомотив» (2013-2014). В 2014 году вернулся в родной «Енисей» и в первом же сезоне помог команде выйти в суперлигу. Всего же он провел в сибирском клубе 13 лет.