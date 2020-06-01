Диагональный Иван Зайцев стал игроком «Кузбасса»

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр итальянский волейболист русского происхождения диагональный Иван Зайцев в следующем сезоне будет выступать за «Кузбасс», сообщает официальный сайт клуба.

31-летний волейболист за время своей карьеры выступал в итальянских клубах «Перуджа», «Рома», «Мачерата». Становился неоднократным победителем и призером чемпионата, Кубка и Суперкубка Италии.

С 2014 по 2016 годы Зайцев выступал в московском «Динамо», выиграв серебряные и бронзовые медали чемпионата России. Прошлые два сезона Зайцев провел в итальянской «Модене».

Волейболист имеет большой опыт выступления за национальную сборную Италии, в составе которой выигрывал серебро и бронзу Олимпийских игр, чемпионата Европы, а также серебряные медали Кубка мира и бронзовые награды Мировой лиги.