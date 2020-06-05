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Диагональный Джон Вендт покидает АСК

10:02

Диагональный Джон Вендт покидает нижегородский АСК, сообщает официальный сайт клуба.

Французский нападающий удачно провел сезон в АСК, став лучшим бомбардиром команды и третьим по результативности во всей суперлиги. В прошедшем сезоне диагональный в 16 матчах набрал 314 очков (16 подача, 283 атака / 49% результативность, 15 блок).

Дополнительная информация:

https://www.nn-volley.ru/main/about-club/team-news/397-obnovlenie-sostava-diagonalnyy-dzhon-vendt-perekhodit-v-drugoy-klub-merci-jhon-wendt/

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