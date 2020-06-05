Диагональный Джон Вендт покидает АСК
Диагональный Джон Вендт покидает нижегородский АСК, сообщает официальный сайт клуба.
Французский нападающий удачно провел сезон в АСК, став лучшим бомбардиром команды и третьим по результативности во всей суперлиги. В прошедшем сезоне диагональный в 16 матчах набрал 314 очков (16 подача, 283 атака / 49% результативность, 15 блок).
Диагональный Джон Вендт переходит в другой клуб / Merci Jhon Wendt ?— ВК АСК (@nn_volley) June 5, 2020
Французский нападающий отлично провёл сезон, став лучшим бомбардиром команды и третьим по результативности в Суперлиге! Нам он запомнился своими мощными атаками и непоколебимостью в самых трудных ситуациях ? pic.twitter.com/OnRchPTeBd
Дополнительная информация:
https://www.nn-volley.ru/main/about-club/team-news/397-obnovlenie-sostava-diagonalnyy-dzhon-vendt-perekhodit-v-drugoy-klub-merci-jhon-wendt/