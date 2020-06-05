Диагональный Джон Вендт покидает АСК

Диагональный Джон Вендт переходит в другой клуб / Merci Jhon Wendt ?



Французский нападающий отлично провёл сезон, став лучшим бомбардиром команды и третьим по результативности в Суперлиге! Нам он запомнился своими мощными атаками и непоколебимостью в самых трудных ситуациях ? pic.twitter.com/OnRchPTeBd